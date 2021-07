Hevige bosbranden op Sardinië: Frankrijk en Griekenland sturen blusvliegtuigen

Austra­lisch Great Barrier Reef komt nog niet op lijst van bedreigd werelderf­goed

23 juli Het Great Barrier Reef in Australië komt nog niet op de Unesco Werelderfgoedlijst voor bedreigd erfgoed. Een lobby van de Australische autoriteiten om die beslissing uit te stellen, is geslaagd. De komende twee jaar wordt onderzocht in hoeverre het wereldwijd bekende rif in gevaar is door klimaatverandering.