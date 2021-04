Hiddema keert terug bij FVD als Eerste Kamerlid: ‘Ze hebben wonderschoon programma’

De reden voor zijn vertrek, bevestigt hij tegenover de krant, waren de racistische en antisemitische uitlatingen die rondgingen in appgroepen van FVD’ers en JFVD’ers. ,,In dat gewoel was ik beland en ik had er geen zin meer in, want je wordt toch met die smurrie geassocieerd.” Inmiddels maakt Hiddema zich hier geen zorgen meer over. ,,Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen.”