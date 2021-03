‘Hij bewoog niet, hij sprak niet, hij had geen leven meer in zich’

George Floyd-achtige arrestatie in Mexico: agenten breken nek van arrestante

In Mexico is veel ophef ontstaan nadat beelden op sociale media zijn opgedoken van de arrestatie afgelopen zaterdag van een 36-jarige vluchtelinge uit El Salvador. De vrouw brak haar nek en overleefde de aanhouding door vier politieagenten in de badplaats Tulum niet. ,,Ze is op brute wijze behandeld en omgebracht'', zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador maandag.