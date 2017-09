Hij doodde zijn zoon maar die was geadopteerd: geen levenslang

T. ging in hoger beroep maar zag zijn veroordeling tot levenslang vorig jaar bevestigd door het Hof van Beroep in Triëst. Daarop ging de moordenaar in beroep bij het Hof van Cassatie. Met succes want het hoogste rechtsorgaan heeft de veroordeling nu vernietigd. Dit op basis van een 'onregelmatigheid' in de wet, zo meldt de krant Messagero Veneto. Waar in civiele zaken geen onderscheid wordt gemaakt tussen biologische- en adoptiekinderen, gebeurt dat in strafzaken wél. Bloedverwantschap tussen dader en slachtoffer geldt in moordzaken als een strafverzwarende omstandigheid. Die ongelijke behandeling is niet terecht, oordeelde de Cassatierechter gisteren.