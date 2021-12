Hij vond het lichaam van Jürgen Conings: ‘Mensen denken dat ik de marionet ben van Bill Gates’

Dit was 2021 Van introvert meisje tot paralym­pisch kampioene: het succesver­haal van Diede de Groot

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Twee jaar lang ontwaakte rolstoeltennister Diede de Groot (24) elke dag met dat ene doel: paralympisch goud winnen. Het werd meer dan dat, want ze won dit jaar ook nog alle vier grandslamtoernooien.

9 december