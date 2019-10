Hilarisch! Presentatrice tijdens live-uitzending gestoord door zoontje

videoPentagon-correspondent Courtney Kube (41) van het Amerikaanse NBC News zal de live-uitzending waarin ze gisteren verscheen waarschijnlijk nooit meer vergeten. Terwijl de in internationale veiligheidsvraagstukken gespecialiseerde journaliste met draaiende camera's de Turkse luchtaanvallen in Syrië duidde, vroeg één van haar twee zoontjes plotseling vol in beeld de aandacht.

De beelden van het hilarische moment gaan inmiddels wereldwijd viraal. Op de beelden is te zien hoe Kube aanvankelijk probeert te doen of er niks aan de hand is. Maar als het jongetje achter de desk opduikt en oogcontact met zijn moeder zoekt, is er even geen houden meer aan. Nerveus, maar lachend kijkend: ,,Sorry, mijn kinderen zijn in de studio.” Vervolgens wordt door de regie een landkaart van het grensgebied Turkije-Syrië in beeld gebracht: een moment waarop Kube's zoontje buiten beeld wordt gebracht. Daarna herpakt ze zich weer.

De correspondent kwam korte tijd later met een verklaring. Volgens haar sloot het tijdstip van de speciale breaking news-uitzending toevallig niet aan op de openingstijden van de voorschoolse opvang voor haar kroost. ,,Om die reden moest ik ze dus meenemen naar het werk”, aldus Courtney Kube die op sociale media wordt bejubeld vanwege haar spontane, koelbloedige en vooral menselijke reactie.

Nanny

Het is zeker niet de eerste keer dat kinderen live-uitzendingen op televisie in de war schoppen. In 2017 overkwam het de Britse professor Robbert Kelly die vanuit zijn woonkamer voor de BBC een interview gaf over de situatie in Zuid-Korea. Tijdens zijn verhandeling stormden twee ‘losbandige’ kinderen de ruimte in die vervolgens door een Aziatische vrouw de gang in werden geduwd. Kelly, die net als Kube viraal ging, kreeg gelijk commentaar dat hij als ‘rijke’ Brit natuurlijk een duurbetaalde nanny in dienst had. Maar het bleek te gaan om Jung-a Kim: zijn Zuid-Koreaanse echtgenote.

Vorig jaar ging het ook al mis bij de Engelstalige editie van de Arabische zender Al Jazeera. Dat had de Amerikaanse filmhistoricus Daniel Smith-Rowsey gestrikt voor een live-interview over de uitreiking van de Golden Globes. Terwijl presentator Sohail Rahman met hem sprak, kwam de 5-jarige Rainier even gezellig buurten bij zijn vader. De kleine Rainier reed met een speelgoedautootje over zijn vader en dreigde het gesprek zelfs even over te nemen. ,,Sorry, dit is mijn zoontje”, excuseerde Smith-Rowsey zich.