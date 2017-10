Hillary Clinton: Trump ontketent wapenwedloop

,,Je hebt de Japanners - begrijpelijkerwijs bezorgd dat raketten overvliegen die door Noord-Korea zijn afschoten - die denken dat ze niet meer op Amerika kunnen rekenen”, aldus Clinton. Ze hamert dan ook op een diplomatieke oplossing voor het conflict en benadrukt dat Trumps opruiende retoriek de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un enkel aanmoedigt.



Daarnaast heeft Clinton het in het interview, dat woensdag al werd opgenomen, ook over het nucleair akkoord over Iran. Trumps dreigementen om uit het akkoord te stappen, zijn volgens haar 'gevaarlijk' en ondermijnen de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Vrijdag kondigde Trump aan dat de VS niet uit het akkoord zou stappen, maar het het niet te certificeren. Daardoor komt de VS volgens Clinton 'vreemd' over en 'speelt het Iran in de kaart'. ,,Dat is niet alleen slecht in deze situatie, het stuurt een signaal naar de hele wereld dat het woord van Amerika niet te vertrouwen is.”