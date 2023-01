Hipkins volgt Ardern op als premier van Nieuw-Zeeland

Hipkins neemt ook het leiderschap van de partij op zich. De Labour-partij stemt naar verwachting dit weekend officieel in met de nieuwe rol van Hipkins, die sinds 2008 in het parlement zit, schrijven media in Nieuw-Zeeland.

Ardern, die in 2017 als 37-jarige een van ’s werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders werd, kondigde deze week verrassend aan haar functie per 7 februari neer te leggen. Ze zei er niet genoeg energie meer voor te hebben. ,,Het is tijd”, zei ze.

Volledig scherm Chris Hipkins. © AP

Privilege

Volgens de premier is het een ‘privilege’ om aan het roer te staan, maar is het daarom juist belangrijk om te beseffen hoe groot haar verantwoordelijkheid is. ,,De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en ook wanneer je dat niet bent. Ik weet wat deze functie van me vraagt. En ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb haar eer aan te doen. Zo simpel is het”, aldus Ardern tijdens de aankondiging. ,,We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd om te stoppen. En voor mij is het nu tijd.”

Ardern werd zes jaar geleden op 37-jarige leeftijd gekozen tot premier en was in 2017 de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld. Het jaar daarop beviel ze als tweede wereldleider tijdens haar ambtsperiode, van dochtertje Neve Te Aroha. Ze nam haar kindje zelfs mee naar een VN-vergadering, om het te kunnen verschonen en borstvoeding te kunnen geven. In 2021 kwam Neve opnieuw in het nieuws toen ze een livestream van haar moeder verstoorde terwijl ze al op bed had moeten liggen.

Overmacht

Ardern overzag het strenge coronabeleid in Nieuw-Zeeland tijdens de pandemie en scherpte de wapenwetten aan nadat een schutter in twee moskeeën in Christchurch 51 dodelijke slachtoffers maakte. Mede dankzij haar strenge, maar duidelijke corona-optreden won ze in 2020 de verkiezingen met overmacht. Ze kreeg ruwweg de helft van alle stemmen.

Maar het afgelopen jaar heeft Ardern ook te maken gehad met een ‘aanzienlijke toename’ van het aantal bedreigingen met geweld, met name van complottheoretici en antivaccinatiegroepen die woedend waren over de vaccinmandaten en de lockdowns van het land. ,,Ik wil niet de indruk wekken dat de tegenslag waarmee je in de politiek wordt geconfronteerd, de reden is dat mensen vertrekken. Ja, het heeft wel degelijk invloed. We zijn tenslotte mensen, maar dat was niet de basis van mijn beslissing.”

Op 14 oktober kiezen de Nieuw-Zeelanders een nieuw parlement. Daarin zal Adern niet verkiesbaar zijn, zo maakte ze duidelijk. Wel blijft ze tot eind april aan als parlementslid. Ardern gaf aan vooral meer tijd met haar gezin door te willen brengen. Ze bedankte haar partner, Clarke Gayford, en dochter als ‘degenen die het meeste van ons allemaal hebben opgeofferd’. ,,Aan Neve: mama kijkt ernaar uit om er voor je te zijn als je dit jaar naar school gaat. En aan Clarke: laten we eindelijk gaan trouwen.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: