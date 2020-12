Historisch: Argentinië legaliseert abortus

Het land worstelt al lang met de legalisering van abortus en heeft nu de knoop doorgehakt door vast te leggen dat er geen speciale noodzaak meer nodig is voor het kunstmatig beëindigen van de zwangerschap tot de veertiende week. Buiten het parlementsgebouw betoogden talrijke mensen voor legalisering.



Het is volgend jaar 100 jaar geleden dat in Argentinië voor het eerst in de wet werd vastgelegd dat abortus onder bepaalde voorwaarden niet strafbaar was. In vrijwel heel Zuid-Amerika is abortus aan voorwaarden gebonden. Alleen in Argentinië, Guyana, Uruguay en Frans-Guyana is abortus zonder noodzakelijke redenen mogelijk.