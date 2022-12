Historische deal op VN-top: over paar jaar moet 30 procent van de aarde beschermd gebied zijn

Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. Dat heeft de voorzitter van de top in het Canadese Montreal bekendgemaakt. Onderdeel van de afspraak is dat over zeven jaar zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn.

Momenteel is 17 procent van het land beschermd, en 10 procent van het water. Met de overeenkomst moeten de soortenrijkdom in de natuur en de verschillende ecosystemen beter beschermd worden. Het gaat om grote planten en dieren, maar ook om kleine organismen en schimmels.

,,Nooit eerder is er zo'n wereldwijd beschermingsdoel gesteld", zegt directeur van Campaign for Nature, Brian O'Donnell. ,,Dit geeft ons een kans om de biodiversiteit te redden van de ondergang. We blijven nu in de marge waarbinnen wetenschappers denken dat we een significant verschil kunnen maken.”

Er komt een fonds waarin per jaar uiteindelijk 200 miljard dollar wordt geïnvesteerd, om in 2030 subsidies te verstrekken aan projecten die aan natuurbescherming doen. Per jaar gaat vanaf 2025 tenminste 20 miljard dollar naar arme landen. Dat is twee keer zoveel als zij nu krijgen. In 2030 moet daar jaarlijks nog eens 10 miljard bij komen. Niet al het geld komt van de overheden; ook private investeerders worden gestimuleerd om bij te dragen.

De maatregelen zijn nodig omdat de natuur steeds minder ruimte krijgt en veel soorten last hebben van vervuiling en klimaatverandering. In 2019 werd bekend dat naar schatting een miljoen planten- en diersoorten binnen enkele decennia met uitsterven worden bedreigd. Dat is ook een bedreiging voor de mens: velen zijn afhankelijk van cruciale planten en dieren, zo stond in het alarmerende rapport.

Twee weken onderhandelen

Ministers uit zo'n 190 landen werden het eens op de VN-top, na bijna twee weken onderhandelen. Alleen Congo is niet tevreden met de uitkomst van het overleg en steunt het akkoord niet. Eerder tijdens de conferentie liepen ontwikkelingslanden weg uit de onderhandelingen uit onvrede over de opstelling van veel rijkere landen, die zeker volgens de armere landen de meeste verantwoordelijkheid dragen voor de achteruitgang van de soortenrijkdom.

