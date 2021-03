Historische schat in Peru ontdekt: 3200 jaar oude tekening van spinnengod op tempel

onwelwording Partijgeno­te (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba in bijzijn van echtgenoot

23 maart Een Duitse politicus (53) is gisteren in het bijzijn van haar echtgenoot overleden nadat ze onwel was geworden in een vliegtuig. Het gaat om de 53-jarige Karin Strenz, partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel. De CDU-parlementariër vloog met haar man naar Frankfurt vanuit Cuba. Het is niet duidelijk of het een zakentrip of een privéaangelegenheid betrof. Duidelijk is dat ze niet als parlementariër in het vliegtuig zat.