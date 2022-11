‘Historische sneeuwstorm’ gijzelt noorden VS: sneeuwtapijt van bijna 1,8 meter, twee doden

De winter heeft zijn intrede gedaan in het noorden van de Verenigde Staten. Volgens nieuwszender CNN is in de omgeving van Buffalo, in de staat New York, al bijna 1,8 meter sneeuw gevallen. Twee mensen zijn overleden, vermoedelijk door hartfalen tijdens het sneeuwruimen. De weerdienst in de regio waarschuwt voor nog meer overlast. Er is sprake van een ‘historische sneeuwstorm’ met ‘bijna nul zicht’.

De sneeuwstorm leidt in het weekend voor de Thanksgiving-vakantie tot afgesloten wegen en verstoringen van het vliegverkeer op Niagara International Airport. Op sommige plaatsen in de regio zijn verplaatsingen amper nog mogelijk. Ook wordt gevreesd voor schade aan de infrastructuur.

Volledig scherm © REUTERS

Behalve in delen van New York heeft het barre weer ook toegeslagen in de staten Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio en Pennsylvania. In totaal zijn meer dan 6 miljoen inwoners getroffen door de winterprik. De voorspelling is dat de winterse omstandigheden nog zeker tot en met zondag aanhouden, met maar af en toe een korte onderbreking.

Volledig scherm © Getty Images

Noodtoestand

De gouverneur van New York, Kathy Hochul, zei zaterdag tijdens een persconferentie te verwachten dat er een record zal worden gebroken in haar staat. ,,Er komt momenteel 15 centimeter per uur bij. Dat zou kunnen betekenen dat we het dikste pak sneeuw ooit kunnen registreren in een dag tijd”. De federale overheid is gevraagd de noodtoestand uit te roepen.

Hochul vertelde ook dat in het plaatsje Hamburg, ten zuiden van Buffalo, het dak van een bowlingbaan gedeeltelijk is bezweken door de vracht sneeuw. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. Veel inwoners van de streek hebben gehoor gegeven aan de oproep thuis te blijven. Toch zijn er in de zwaarst getroffen streek inmiddels 88 auto-ongelukken gemeld, 280 personen zijn tot dusver door reddingsdiensten in veiligheid gebracht.

Volledig scherm © Getty Images

Hoogste laag sneeuw ooit

De sneeuwval op sommige plaatsen behoort tot de hoogste die ooit in het gebied is geregistreerd, vergelijkbaar met de oogverblindende hoeveelheden die vielen tijdens soortgelijke stormen in 2014 en 1945. ,,De sneeuwvaltotalen, die zich donderdagavond op sommige plaatsen begonnen op te stapelen, zijn niet alleen historisch voor elk moment van het jaar, maar ook voor elk deel van het land”, zei meteoroloog Frank Pereira van de National Weather Service, op het NWS-hoofdkantoor in College Park, Maryland.

De storm wordt veroorzaakt door koude lucht die vocht uit warmere meren oppikt. Wonderlijk genoeg bleven sommige steden op een klein eind rijden relatief ongedeerd achter.

Volledig scherm © via REUTERS

‘Mooie foto's’

De sneeuw bedorf ook bijna de huwelijksplannen van Robert Junge en Maria Szeglowski, die deze dag hadden uitgekozen voor hun huwelijk nadat ze zich precies een jaar geleden hadden verloofd. Hun receptie is geannuleerd en wordt verplaatst naar volgende week. De muzikant die ze hadden ingehuurd voor hun kerkceremonie kon ook niet komen, samen met meer dan de helft van hun verwachte 180 gasten.

Maar ze waren vastbesloten en gebruikten een van de twee limousines die ze huurden om de bruid naar de kerk te brengen, terwijl Junge zelf reed. ,,Niets zou me ervan weerhouden met haar te trouwen, wat er ook gebeurt”, vertelde de 35-jarige Junge uit North Tonawanda, New York, aan The Associated Press. Aan de positieve kant, zei hij, zal de sneeuw ‘mooie foto’s opleveren'.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images via AFP

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP