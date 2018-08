Hittegolf? In dit Londense warenhuis is de kerstafdeling geopend

De kerstman kwam voor die gelegenheid hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen, schrijft persbureau Reuters. Gezien de hittegolf in Londen zouden t-shirtjes en zomerjurkjes op dit moment waarschijnlijk meer in trek zijn dan kersttruien, maar daar denkt het warenhuis anders over.



,,We hebben klanten die echt kerstspullen willen in deze tijd van het jaar'', aldus de inkoopster van het bedrijf dat beweert dit jaar de eerste te zijn met haar feestafdeling. ,,En zolang klanten erom vragen, hebben we er geen enkele moeite mee om onze kerstafdeling midden in de zomer te openen.''



Dat doet Selfridges overigens al jaren. En met succes: de verkoop is volgens het bedrijf ieder jaar beter dan het vorige, schrijft ITV News. Onder de vroege kerstshoppers zijn volgens Selfridges zowel Britten als talloze toeristen.



Sommige mensen grijpen de kans om hun inkopen zo snel mogelijk achter de rug te hebben, terwijl met name toeristen gewoon graag met een souvenir naar huis gaan. Daarnaast zouden er ook veel verzamelaars over winkelvloer komen. Overigens ligt nu pas een deel van de collectie in de schappen, de rest volgt volgende maand.