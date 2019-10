Hoe brexit het leven van professor Barnard totaal veranderde

Vader verdachte Halle in interview: ‘Mijn zoon geeft altijd anderen de schuld’

16:55 De 27-jarige Stephan Billiet uit het Duitse Benndorf (Saksen-Anhalt) die gisteren een bloedbad wilde aanrichten in de stad Halle, heeft geen vrede met zichzelf en de wereld. Dat zegt zijn vader vandaag in een video-interview met Bild. De aanval op de synagoge is door justitie in Duitsland officieel als terreurdaad aangemerkt.