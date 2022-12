Hoe de Belgische Steven B. (16) slachtoffer werd van wraakzuchtige drillrappers

Een conflict in het gewelddadige drillrapmilieu heeft een eerste slachtoffer geëist in België. In een rozentuin in Berchem (Antwerpen) vond gisterochtend een dodelijke steekpartij plaats waarbij de 16-jarige Steven B. om het leven kwam. Twee verdachten zijn in de regio Aalst gearresteerd. De verdachten zouden wraak hebben genomen voor een eerder incident. Een reconstructie.

Drie jongeren gekleed in donkere trainingspakken staan woensdagmorgen aan de overkant van de woning van Steven B. in de Berchemlei, op de uitkijk. Daar staat momenteel een bouwwerf dat een grote renovatie ondergaat. Een vrouw komt met haar honden voorbijgewandeld en is verrast om zo vroeg op de ochtend al jongeren op straat te zien. ,,Ik ben gewoon doorgelopen. Toen ik later het nieuws hoorde, begreep ik dat zij op de uitkijk stonden”, zegt de vrouw naderhand.

Wanneer de 16-jarige Steven B., een jongen van Congolese afkomst, zijn huis buitenkomt, steken de jongens in trainingspak de straat over en spurten achter Steven B. aan. De jongen ziet het gevaar en rent voor zijn leven. Onderweg verliest hij zijn schoenen.

Twee schilders zien de jongeren voorbijlopen en horen dan de vader van Steven B. om hulp roepen. Schilder Haroun Samadi: ,,Die vader kon moeilijk lopen en smeekte ons ‘Pak ze, pak ze.’ Samen met mijn collega Ike ben ik achter de jongeren gelopen, maar toen wij de bocht omkwamen waren ze al uit ons zicht verdwenen. Op de stoep vonden wij wel een schoen terug. Die was van die neergestoken jongen blijkbaar.”

Hoe hard Steven B. ook rent, de aanvallers halen hem in bij de Wapenstilstandlaan. Daar vluchtte Steven in het rozentuintje van een appartementsgebouw. Wat er dan gebeurt, wordt gefilmd door de bewakingscamera aan de ingang van het gebouw. Op de beelden is te zien hoe Steven B. op zijn sokken komt aangelopen en ingehaald wordt door drie jongeren. Eén van hen haalt verschillende keren uit met een mes. Steven B. kan even ontkomen maar de daders krijgen hem opnieuw te pakken en halen weer uit met hun mes, tot Steven B. in elkaar zakt, vlak naast het poortje van de voortuin.

Bewoners komen naar buiten en verlenen eerste hulp. De hulpdiensten nemen de zwaargewonde jongen mee naar het universitair ziekenhuis in Edegem waar hij twee uur later overlijdt.

Drillrappers

Lang hoeft de politie niet te zoeken naar mogelijke verdachten. Wanneer agenten de naam van de vermoorde Steven B. intikken, komen ze uit bij een incident van 29 oktober in het Centraal Station in Antwerpen. Die zaterdagavond moet het treinverkeer op spoor 23 worden stilgelegd omdat er een jongeman op het spoor is gesprongen.

Hij verklaart naderhand dat hij en zijn vrienden uit Aalst op het perron zijn aangevallen door een groepje Antwerpse jongeren. Eén van de jongens uit Aalst is gestoken met een mes en moet voor verzorging naar het ziekenhuis. De jongens zouden tot verschillende drillrapgroepen behoren. Drillrap is een muziekstijl die ontstond in de Verenigde Staten en waarbij jongeren rappen over geweld, armoede en racisme.

Volledig scherm Eén van de arrestanten wordt eind oktober na de eerste steekpartij in het Centraal Station weggeleid door het Snelleresponsteam (SRT) van de politie. © Marc De Roeck

Het Belgische Snelleresponsteam (SRT) van de politie arresteert op het Centraal Station verschillende verdachten, waaronder Steven B. uit Berchem. Steven B. wordt voorgeleid voor de jeugdrechter. Dat is niet de eerste keer. De jongen staat al twee jaar onder toezicht. Die besluit Steven B. voor een maand naar een jeugdinstelling te sturen.

Sinds begin deze maand is Steven B. terug thuis bij zijn ouders en jongere zus en broer. Hij verandert van school maar de jongeren uit Aalst weten hem toch te vinden. Zij staan hem woensdagmorgen in Berchem op te wachten om wraak te nemen. Volgens een betrouwbare bron gaan de daders wild tekeer wanneer zij Steven in de voortuin van de Wapenstilstandlaan te pakken krijgen. ,,Het waren niet enkele prikjes met een mes. Zij staken echt om die jongen te vermoorden.”

Burgemeester D’Haese van Aalst reageert: ,,De politie van Aalst is extra alert, want represailles vanuit Antwerpen zijn niet uitgesloten.”

In de late middag worden twee verdachten in Aalst gearresteerd. Het gaat om een minder- en een meerderjarige. Naar een derde verdachte, ook een minderjarige, wordt nog gezocht. Bij de verdachten is ook de 16-jarige jongen die tijdens het incident op het Centraal Station in Antwerpen gewond raakte. Toen was hij slachtoffer, nu wordt hij gezocht als moordverdachte.

Het Antwerpse parket bevestigt dat er gezocht wordt in het drillrapmilieu, maar wil voorlopig geen commentaar geven over de voortgang van het onderzoek en/of over arrestaties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook: