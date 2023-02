Hoe een treinramp in Ohio werd gekoppeld aan het neerschieten van Chinese ballonnen

Mustafa na elf (!) dagen onder puin vandaan, familie kan het nauwelijks geloven als hij ze belt

,,God heeft me voor de tweede keer mijn zoon gegeven’’, verzucht een zeer geëmotioneerde vader in de Turkse regio Hatay. Na bijna elf volledige dagen sinds de aardbevingen in Turkije en Syrië is de 34-jarige Mustafa Avci onder het puin vandaan gehaald. Samen met Mehmet.