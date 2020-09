Hoe kan het dat Macron meer voor elkaar krijgt dan de Libanese machthebbers zelf?

Libanon heeft weer premier na kolossale ramp in Beiroet

31 augustus De soennitische gemeenschap in Libanon heeft de ambassadeur van het land in Duitsland, Mustapha Adib, voorgedragen als premier en hij is door president Michel Aoun gevraagd een regering te vormen. De soennieten moeten in het Libanese stelsel de eerste minister leveren. Adib heeft voldoende parlementariërs achter zich.