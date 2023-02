Hoe kon Siciliaanse maffiabaas 30 jaar onderduiken? Politie onderzoekt hulpje, minnares en oude vlam

Zoekgeraak­te minuscule capsule met gevaarlij­ke radioactie­ve stof teruggevon­den in Australië

Na een grootschalige zoektocht langs een 1400 kilometer lange route is in Australië de minuscule radioactieve capsule teruggevonden die zoek was geraakt. Dat meldt de minister van Hulpdiensten. Er werd al meer dan een week gezocht naar de capsule, die zo klein is als een erwt en een gevaarlijke stof bevat.

11:33