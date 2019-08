Hoe Limburger Dennis V. leider van een drugsimperium in Brazilië werd

Het is nog donker in de vroege vrijdagmorgen als zwaarbewapende en gemaskerde politietroepen met donderend geraas de chique villa van Dennis V. in Santana de Parnaíba, een noordelijke voorstad van São Paulo, binnenvallen. Met getrokken pistolen en mitrailleurs in de aanslag stormen ze door de woning. Nog voor Dennis V. doorheeft wat er aan de hand is, klikken de handboeien om zijn polsen en wordt hij weggevoerd richting de politieauto’s voor het huis.



Nog diezelfde middag presenteert de civiele politie van de deelstaat Goiás, die de actie coördineert, de voorlopige resultaten van een onderzoek dat al ruim een halfjaar aan de gang is: op drie plaatsen in Brazilië zijn zeven mensen aangehouden die verdacht worden van grootscheepse cocaïnehandel en witwassen. Onbetwiste leider van de bende, zo zegt onderzoeksleider Thiago Martimiano van de politie in Goiás, is de Nederlander Dennis V.



Per maand smokkelt de bende 500 kilo cocaïne naar Europa. Vanuit de haven van Santos gaan de drugs onder meer naar Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, verstopt tussen marmer, stenen of levensmiddelen. Soms hebben zogenoemde ‘ezels’ kleine partijen in de bagage via lijnvluchten.