Hoe Poolse rechters steeds eenzamer worden

Dariusz Mazur, strafrechter in Krakow, weet nog precies wanneer hij voor het eerst het gevoel kreeg dat het de verkeerde kant op ging in Polen. ,,Dat was op kerstavond 2015, om half vier ’s nachts.”



Mazur is dan net klaar met de voorbereidingen voor het kerstmaal voor zijn familie. Hij zet doodmoe de tv aan en valt midden in een debat in de Senaat. Dat is gek, denkt hij. Wie vergadert er nou op zo’n moment? En wat is er aan de hand? ,,De minister van Justitie was aan het schreeuwen, als een mitrailleur. En sommige senatoren waren in slaap gevallen.”



Dan hoort hij waar het over gaat: een verregaande hervorming van het Grondwettelijk Hof door Recht en Rechtvaardigheid (PiS), de partij die net de verkiezingen heeft gewonnen. Of zoals Mazur het zelf noemt: de complete verlamming van het Grondwettelijk Hof. En de Senaat stemt ermee in. ,,Dit was absurd! In het meest katholieke land van Europa, op de meest katholieke feestdag die er is, komt de Senaat bij elkaar om meneer Jaroslaw Kaczynski, de leider van de PiS, een kerstcadeautje te geven.”