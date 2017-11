Hoe wordt Meghan een Britse royal? Etiquette die ze niet moet vergeten

Het is even wennen: als Amerikaans meisje, opgegroeid in Los Angeles, opeens verkeren tussen de upper class der upper classes. De Britse royals . Méér op stand ga je het niet krijgen. Waar moet de 36-jarige Meghan Markle als kersverse prinses in wording allemaal rekening mee houden, mocht Prins Harry het haar niet al lang en breed geleerd hebben? We zetten er een paar op een rijtje.

1. Met stip op één: de eetgewoonten

Iedereen die ooit in de Verenigde Staten is geweest, weet het: veel Amerikanen houden er andere eetgewoonten op na dan veel Europeanen. Het gros van de Amerikanen is er immers erg van gediend om eerst ál het eten op het bord fijn te snijden, de linkerhand op de schoot te leggen en daarna het voedsel met de rechterhand naar binnen te schuiven. Het liefst in een vloeiende scheppende beweging, onderwijl wisselend van bestek. Smakelijk! Helaas. De Britten (en veel anderen ook) zullen er afkeurend bij kijken. Eten doe je immers met mes en vork. Van de lepel eet je vanaf de zijkant. Je steekt het apparaat niet volledig in de mond. Daarbij is het natuurlijk not done om eerst al je eten fijn te snijden alsof het een stamppot in wording is. Ook: ellebogen van tafel, iemand aankijken als je ermee praat, niet hele wijnglas (laten) volgieten en je begint pas met eten als iedereen wat heeft. Meerdere messen, vorken en lepels? Werk van buitenaf naar binnen. Je bordje voor brood staat aan de zijkant van je bord. Een soepkom? Wáág het niet om hem op te tillen. Meghan zal het waarschijnlijk allemaal al geleerd hebben.

2. De benen over elkaar

Het klinkt misschien raar, maar als chique vrouw is het niet classy om tijdens het zitten je benen over elkaar gooien, met de knieën gekruist. Meghan dient haar benen pas te kruizen bij de enkels, en de bovenbenen dienen logischerwijs bij elkaar te blijven. Voor een fatal attraction-momentje is geen plek in het koninklijk huis, en die benen naast elkaar staan keurig onder een rokje. Nieuw voor Meghan? Het lijkt er wel op. Tijdens haar allereerste interview met de BBC zat ze met de knieën over elkaar heen naast haar nieuwe liefde. Foei.

Volledig scherm © BBC

3. Wanneer stel je jezelf voor?

Wij Nederlanders weten niet anders. Kom je op een feestje, dan ga je de héle kring rond om iedereen te feliciteren met de jarige, alvorens je je stort op de blokjes kaas en plakjes worst. Dat doen Amerikanen sowieso niet ('want waarom zou je in godsnaam de moeder van de jarige feliciteren als ze zelf niet jarig is?') Amerikanen stellen zich wél voor aan iedereen als ze binnenkomen. En dat doen ze in Engeland dan weer niet. Daar stel je je in chique gezelschappen maar aan één persoon voor en dat is aan de gastvrouw. Die beslist vervolgens aan welke andere gasten zij jou wil voorstellen. Wie de gelukkigen zijn die jouw hand mogen schudden, dat hangt weer af van je sociale status, leeftijd, of je op zoek bent naar een partner, en of je man of vrouw bent. Zomaar op iemand afstappen voordat je bent voorgesteld hoort eigenlijk niet op chique feestjes. Gezellig is anders.

Volledig scherm Buckingham Palace © Shutterstock

4. Het gespreksonderwerp

Voor de Britse tabloids is het een onderwerp dat niet geschuwd wordt: geld. Wat kost het jurkje? En de schoenen? En waar kopen de Britse royals hun oorbellen, tasjes, sjaals en andere gadgets? Praten over geld is echter nicht im Frage voor de royals. Het hoort simpelweg niet om te vertellen dat je blij bent dat je dat peperdure jurkje in de maximale korting hebt gescoord. Gelukkig voor Meghan hoeft ze vanaf nu niet meer op de kleintjes te letten, mocht ze dat überhaupt ooit gedaan hebben. Daarbij zijn Britten uitermate beleefd als ze praten. Bestel je wat in een restaurant? Vraag dan 'Please may I have..' en begin niet met een dwingende 'Can I have...' of 'For me the pasta'. De vrouw bestelt eerst. Thank you sir!

5. Wat doe je aan!

Meghan heeft het in zich om net als haar schoonzus Kate uit te groeien tot een waar stijlicoon. Met haar karakter Rachel in Suits heeft ze al laten zien dat allerlei verschillende kleding haar prachtig staat. In Engeland moet je echter wel oppassen dat je niet under- of overdressed ergens aankomt. Een simpel cocktailjurkje aan naar een huwelijk? Dat kan niet. En wanneer draag je een hoed? En hoe groot is die hoed dan? Het allerbelangrijkste is dat je niet de show steelt van de bruid of de gastvrouw. Dat wordt lastig, als koninklijk koppel.

Volledig scherm © AP

6. Cadeautjes

Kerst is om de hoek, dus tijd voor Meghan om haar eerste royal christmas mee te maken. Maar wat geef je als cadeautje onder de boom? Voor veel Britten is het gebruikelijk om zowel familie als goede vrienden een cadeautje te geven. De prijs en de veelvoud van het cadeau maakt, in tegenstelling tot misschien in de Verenigde Staten, niks uit. Het verhaal achter het cadeau is, zeker in de hogere kringen, een stuk belangrijker. De eerste druk van een bijzonder boek bijvoorbeeld. Dat zou leuk zijn voor The Queen. We wensen haar succes, want ga er maar eens aanstaan.