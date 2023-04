Hoekstra noemt berichten over mogelijk ontvoerde Nederlandse man in Soedan ‘zeer zorgelijk’

De humanitaire situatie in Soedan gaat hard achteruit. Er is snel meer hulp nodig, zegt het Rode Kruis. Intussen hebben zeker 150 Nederlanders het Afrikaanse land kunnen ontvluchten, wel is één Nederlandse zakenman vermist en mogelijk ontvoerd.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) meldt vandaag na afloop van de ministerraad dat er nu 150 Nederlanders gerepatrieerd zijn uit Soedan, ‘het overgrote deel van de mensen die weg willen is ook weg'. Er komt nog een zevende vlucht, het is onduidelijk of dat de laatste is. ,,We gaan door met deze luchtbrug zolang dat nodig is", zegt Hoekstra. Berichten dat een Nederlandse zakenman (die ook de Britse nationaliteit heeft) mogelijk ontvoerd is in de Soedanese hoofdstad Khartoem noemt Hoekstra ‘heel zorgelijk'. De man zou meegenomen zijn door gewapende leden van de RSF, vertelt zijn zoon tegen Britse media. Meer details kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet geven.

De situatie in Soedan is volgens het Rode Kruis nijpend. Scherven en kogels vliegen rond in woonwijken en dat brengt de levens van mensen ernstig in gevaar, schetst de hulporganisatie. De hulpverleningsinstantie vreest dat het aantal doden en gewonden blijft toenemen, ‘ook omdat mensen soms al dagenlang binnen zitten, zonder eten en drinken’.

‘Gewonden hebben acute medische zorg nodig en juist dat is een probleem. Ziekenhuizen in Khartoem en op andere plaatsten in Soedan kampen met fikse tekorten en bovendien zijn deze slecht bereikbaar vanwege de gevechten. Sommige ziekenhuizen zitten al dagen zonder elektriciteit en water en hebben direct medische goederen, brancards en bedden nodig en diesel om de generatoren te laten draaien’, meldt het Rode Kruis in een persbericht.

De organisatie dringt er bij de strijdende partijen op aan om burgers en hulpverleners te ontzien en klinieken en ziekenhuizen worden beschermd. ‘Ieder uur dat dit niet lukt, betekent een uur waarin gewonden en zieken aan hun lot worden overgelaten.’

Geëvacueerde Nederlanders

Intussen zijn ten minste 150 Nederlanders uit Soedan vertrokken met evacuatievluchten. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was dinsdagavond bij de aankomst van het eerste vliegtuig met evacués dat landde op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord zaten 104 mensen, onder wie veertig Nederlanders. Dezelfde avond arriveerden op de vliegbasis met bussen uit Berlijn ook nog 43 Nederlanders. ‘Het is een grote opluchting dat zij, met dank aan onze internationale partners, veilig op Nederlandse bodem zijn’, meldt Hoekstra op Twitter.

De afgelopen dagen voerde Nederland zes evacuatievluchten uit in Soedan. Van de zeker 150 Nederlanders die het land konden verlaten, konden er meer dan zeventig mee met een Nederlandse evacuatievlucht, meldt Hoekstra. Aan boord waren ook ongeveer honderd mensen van achttien andere nationaliteiten.

Ook andere landen halen met spoed burgers terug. Gisteren landde de 28-jarige Franse promovenda Leila Oulkebous op het vliegveld van Parijs. ,,Ik voelde me volledig verlamd in Soedan’’, vertelde de 28-jarige aan persbureau Reuters. Oulkebous was op pad om interviews te doen voor haar proefschrift toen er in de buurt gevechten uitbraken. ,,Ik wist niet wat ik moest doen, ik wist niet hoe ik weg moest komen...’’, zei ze. ,,Ik ben heel erg opgelucht, maar ik zal nachtmerries blijven houden.’’

Zware gevechten

In Soedan braken eerder deze maand zware gevechten uit. In de stad Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen. Stichting Vluchteling heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor Soedanese vluchtelingen, die richting buurlanden Egypte en Tsjaad zijn gevlucht. Dat geld moet onder meer gaan naar drinkwater en sanitaire voorzieningen.