‘Hoeven geen tanks meer te sturen’: Charlie Hebdo verwerpt Turkse woede op tekening over aardbeving

‘Dan kunnen we niets meer afdrukken’

De redactie van Charlie Hebdo ziet geen kwaad in de prent. ,,Als we rekening moeten houden met alle gevoeligheden bij het publiek, dan kunnen we niets meer afdrukken’’, zei hoofdredacteur Gérard Biard op de Franse radio. ,,We kunnen ons niet steeds afvragen wat de reacties zullen zijn in Ankara of waar dan ook. Als we dat zouden doen, kunnen we niets meer schrijven.’’