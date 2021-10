Hof van Beroep maakt blokkade anti-abortuswet Texas weer ongedaan

Twee dagen nadat een rechter in de Amerikaanse staat Texas de strenge anti-abortuswetgeving die daar eerder deze maand werd ingevoerd tijdelijk blokkeerde, heeft het Hof van Beroep dat besluit weer vernietigd. Daarmee zijn abortussen na de zesde week van de zwangerschap weer verboden in de zuidelijke staat.

De uitspraak kwam na een beroep van Texas tegen het besluit van rechter Robert Pitman, die woensdag bepaalde dat de wet niet mag worden gehandhaafd en dat vrouwen legaal een abortus uit mogen blijven voeren terwijl rechtszaken over de wetgeving voortgezet worden. ,,Deze rechtbank zal de beledigende wetgeving geen dag langer goedkeuren”, oordeelde Pitman.

Het U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit oordeelde echter dat Pitman, een rechter in een lagere rechtbank, geen verbod had mogen uitvaardigen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot eerder al dat de wet tot een definitieve uitspraak wel van kracht mocht blijven. Volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 is abortus in de VS toegestaan tot de 24ste zwangerschapsweek.

In allerlei staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben in de parlementen wordt de laatste jaren geprobeerd om abortussen te verbieden of moeilijker te maken. De nieuwe wet in Texas verbiedt ook abortussen na incest en verkrachting. Alleen als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, is afbreken van de zwangerschap toegestaan.