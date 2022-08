Hoge religieuze leider Taliban gedood bij zelfmoordaanslag

Haqqani overleefde al minstens twee eerdere moordpogingen, waaronder één in Pakistan in oktober 2020. Hoewel hij geen officiële functie bekleedde, was Haqqani een invloedrijke figuur binnen de Taliban en heet hij in de loop der jaren veel leden van de groep onderwezen, zeggen Taliban-bronnen tegen het Franse persbureau AFP.

Onlangs trad Haqqani op de voorgrond door te stellen dat meisjes wat hem betreft best naar school mogen. ,,Er is geen rechtvaardiging te vinden in de sharia om te zeggen dat onderwijs voor vrouwen niet is toegestaan. Geen enkele rechtvaardiging”, zei hij in mei tegen de BBC. Sinds ze een jaar geleden de macht grepen, hebben de Taliban in het grootste deel van Afghanistan meisjes verboden naar de middelbare school te gaan.