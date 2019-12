Hoger beroep tegen Bosnisch-Servische generaal Mladic in maart van start

Mladic, die ook wel de Slager van Bosnië wordt genoemd, werd eind 2017 veroordeeld tot levenslang vanwege zijn rol in de Balkanoorlog. Daartegen ging hij in beroep. Tijdens de oorlog tussen 1992 en 1995 kwamen zo'n 100.000 mensen om.



Mladic wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden moslims in de enclave Srebrenica. De oud-generaal was samen met politiek leider van de Serviërs Radovan Karadzic en de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic een van de belangrijkste pionnen tijdens de Balkanoorlog.



Milosevic stierf in 2006 in zijn cel in Den Haag, Karadzic werd veroordeeld tot levenslang. De val van de Bosnische moslimenclave geldt als een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Onder de ogen van Nederlandse militairen van Dutchbat viel de enclave en werden duizenden moslimmannen afgevoerd en vermoord.