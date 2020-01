‘Holland’s Got Talent-finalist Lars maakt deel uit van grootste kinderpornozaak ooit in België’

Het begon met het uitwisselen van naaktfoto’s van kinderen vanachter hun computer. Later spraken deze vijf mannen, die allen zijn opgepakt, ook in het echt af. Dan fotografeerden ze jongetjes in het zwembad of gingen ze met hun eigen kinderen én hun pedofiele vrienden op reis. Dat deden ze onder meer in België en Nederland. De speurders identificeerden tot nog toe 38 slachtoffers – Belgische, maar ook Duitse, Nederlandse, Portugese en Amerikaanse. Duizenden slachtoffertjes uit die foto’s en video’s zijn nog altijd niet geïdentificeerd.



,,Ik zit bijna 25 jaar in deze sector en dacht dat ik alles had gezien. Maar nog nooit alles in één dossier, zoals nu’’, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De organisatie heeft zich burgerlijke partij gesteld voor de duizenden slachtoffers van kindermisbruik die nog niet konden worden geïdentificeerd in dit onderzoek. De rode draad tegen de vijf verdachten: het constante verzamelen van kinderporno, van 2004 tot 2017.