Homoseksuele man aast op baan van vrouw die hem trouwvergunning weigerde

Davis is een zogeheten ‘county clerk’ in een gemeente in de staat Kentucky; een ambtenaar die onder meer het bevolkingsregister van een plaats bijhoudt en trouwvergunningen uitgeeft. In de VS is dit een gekozen functie. David Ermold, afkomstig uit dezelfde gemeente als Davis, is van plan haar in 2018 te vervangen. ‘Ik voel me verplicht om dit te doen en dingen recht te zetten’, aldus David Ermold.