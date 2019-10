Honderden kilo's leeuwenbotten onderschept op vliegveld Johannesburg

Verbrande papyrusrol­len Pompeï binnenkort waarschijn­lijk weer leesbaar

22:02 Wetenschappers van de universiteit in Kentucky (Amerika) hebben een methode ontdekt waarmee papyrusrollen mogelijk weer leesbaar worden die in het jaar 79 na Christus verkoolden tijdens de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in Italië. Het gaat om geschriften die zijn gevonden in Pompeï en Herculaneum, plaatsen die door de ramp totaal werden vernietigd.