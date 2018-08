Honderden menselijke botten gevonden in Mexico

Trumps advocaat Giuliani: 'De waarheid is niet de waarheid'

3:01 De advocaat van Donald Trump heeft opnieuw zijn verontrusting uitgesproken over een mogelijk gesprek tussen het openbaar ministerie en president Trump over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. ,,De waarheid is niet de waarheid", zei advocaat Rudy Giuliani.