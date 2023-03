Honderden migranten verlaten Tunesië wegens reeks aanvallen na complottoespraak president

Honderden migranten hebben Tunesië zaterdag met repatriëringsvluchten verlaten vanwege de toenemende vijandigheid tegen hen. De migranten zijn het doelwit van geweld sinds president Kais Saied vorige maand in een toespraak hard naar hen uithaalde. Hij gaf veiligheidsdiensten opdracht alle illegale immigratie te stoppen en migranten die illegaal in Tunesië leven het land uit te zetten.

Saied riep op tot ‘dringende maatregelen’ tegen migratie en sprak van een ‘crimineel complot om de demografische samenstelling van Tunesië te veranderen’. ,,Het onuitgesproken doel van de opeenvolgende golven van illegale immigratie is om Tunesië als puur Afrikaans land te beschouwen, dat geen binding heeft met Arabische en islamitische landen", zei hij.

Ook gaf hij migranten de schuld van de criminaliteit in het land. De Afrikaanse Unie zei in een reactie ‘diep geschokt en bezorgd’ te zijn en riep op af te zien van ‘racistische haatzaaiende uitlatingen’. Saied zelf ontkende in een tweede statement dat hij racistisch was en zei dat hij enkel wilde dat de politie de wet handhaaft. Tegelijkertijd herhaalde hij het idee dat er een complot is om de demografie van Tunesië te veranderen.

Ontslagen, huisuitzettingen en geweld

De speech leidde tot onder meer ontslagen, huisuitzettingen en geweld. Zoals Mohamed Kony (32), een Malinese bouwvakker, heeft ervaren. Hij werd uit zijn huis gezet en ontslagen. Nu hij werkeloos, dakloos en zonder wettige verblijfsplaats is, vreest hij dat hem hetzelfde lot ten deel zal vallen als zijn vrienden, die op straat zijn aangevallen. ,,Ik ben verward en bezorgd", zei Kony, die nu vijf jaar in Tunis woont.

Het Tunesische Forum voor Economische en Sociale Rechten (FTDES) zei dat het honderden meldingen had ontvangen van willekeurige arrestaties en uithuiszettingen zonder waarschuwing. Ook registreerde het forum gewelddadige aanvallen, waaronder met messen, waarop de politie traag reageerde.

Ambassades

Vele honderden migranten, onder wie studenten, zochten hulp bij hun ambassades. ,,Na de speech van de president werden we aangevallen. We zijn bang. We werden uit ons huis getrapt", zei één van hen, Berry Dialy Stephan. De ambassadeur van Ivoorkust zegt dat 1100 van de 7000 Ivorianen in Tunesië om repatriëring hebben gevraagd. De eerste vlucht vertrok woensdag al, naar Guinee. Ook gingen zaterdag repatriëringsvluchten naar Mali en Ivoorkust.

Volledig scherm Migranten uit Ivoorkust staan in de rij op de luchthaven van Tunis voor een speciale vlucht naar Abidjan. © ANP / EPA

Tunesië heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. In het land wonen volgens officiële statistieken ongeveer 21.000 ongedocumenteerde migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Volgens FTDES is het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk hoger, maar nier meer dan 50.000. Het Noord-Afrikaanse land worstelt momenteel met schulden, inflatie en tekorten aan essentiële goederen. Daarnaast is er ook sprake van politieke onrust.

Dictatuur

Critici beschuldigen de president ervan een dictatuur te willen vestigen. Saied, sinds 2019 president, trekt steeds meer macht naar zich toe ten koste van de democratie. Ook de onderdrukking in het land neemt toe. In de afgelopen weken zijn veel prominente tegenstanders van Saied gearresteerd. Twee jaar eerder, in 2021, ontbond de president het parlement. Sindsdien regeert hij per decreet.

Daarom werd zaterdag in Tunis een protest tegen Saieds beleid gehouden, georganiseerd door de invloedrijke vakbond UGTT. De meer dan 3000 deelnemers riepen op tot dialoog in wat het grootste protest tegen Saied tot dusver leek. Zij spraken zich uit tegen onderdrukking en de manier waarop het land nu wordt bestuurd. De duizenden demonstranten in de hoofdstraat in Tunis, Habib Bourguiba Avenue, hielden spandoeken vast met daarop teksten als ‘Nee tegen dictatuur’ en riepen onder meer ‘Vrijheid! Stop de politiestaat!’.

,,We zullen onze vrijheden en rechten blijven verdedigen, ongeacht de kosten. We zijn niet bang voor gevangenissen of arrestaties", zei UGTT-leider Noureddine Taboubi tegen de menigte. ,,Ik groet de juristen en politici in de Mornaguia-gevangenis,” voegde hij toe, verwijzend naar recente arrestaties. Saied heeft altijd ontkend dat zijn acties een coup waren. Hij beweert dat deze wettelijk en noodzakelijk waren om het land van de chaos te redden.

Volledig scherm Duizenden demonstranten protesteren tijdens het door de UGTT georganiseerde protest tegen president Kais Saied. Zij vulden de hoofdstraat in Tunis, Habib Bourguiba Avenue. © ANP / EPA

