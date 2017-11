Honderden schildpadden sterven in oceaan bij El Salvador

Volgens Murk zijn er veel voorbeelden van dieren die door vervuild water overlijden. ,,Zo heb je in landen als Australië red tide, een zeer giftige rode alg, die er voor kan zorgen dat hele groepen vis dood aanspoelen aan de kust. Dit soort algen zijn niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar kunnen wanneer ze in aanraking komen met de mens ook ziekmakend of zelfs dodelijk zijn", zegt ze. ,,Bijvoorbeeld wanneer mensen erin zwemmen of de vis opeten.''



Het kan ook mis gaan wanneer algen in afgesloten zeearmen of meren snel groeien. ,,Wanneer deze algen op een gegeven moment afsterven, beginnen zij met rotten. Door deze situatie raakt de zuurstof in het water langzaam op, waardoor zowel planten als dieren op den duur stikken'', legt de ecoloog uit. Dat scenario sluit ze echter uit. ,,Anders dan vissen ademen schildpadden boven water, daarom is het niet waarschijnlijk dat ze hierdoor dood zijn gegaan.''