Honderden vluchtelingen uit Moria naar Griekse vasteland

Arresta­ties rond mars in Belarus voor ‘echte’ president

6:52 Veiligheidstroepen in Belarus hebben zondag arrestaties verricht rond een mars voor oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Tienduizenden vinden met haar dat zij de echte president is en gingen in onder meer de hoofdstad Minsk de straat op voor een ‘inauguratie door het volk’.