Honduras verplaatst ambassade Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem

Van pedo verloste Marvin (15) mogelijk verkracht, onderzoek naar geblunder agenten

17 januari Duitse justitie onderzoekt mogelijk geblunder door agenten in Duisburg in de zaak van de vermiste Marvin (15). De jongen was ruim twee jaar vermist en werd in december bij toeval ontdekt in de woning van een wegens kinderporno veroordeelde veertiger. Terwijl de politie vijf maanden eerder al een tip had ontvangen over de verblijfplaats van de tiener.