Hongaarse justitie wil atleet Roelf B. acht jaar cel in voor drugshandel en vriend Gert-Jan tien jaar

Derde meer Australi­sche zoogdieren bedreigd in 20 jaar tijd

22 april De populatie van bedreigde zoogdieren in Australië is sinds midden jaren 90, in twintig jaar tijd dus, met 38 procent afgenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Maar er is ook goed nieuws: in gebieden met gerichte instandhoudingsmaatregelen heeft de populatie zich hersteld, zeggen de Australische wetenschappers die vandaag de nationale zoogdierendatabase lanceerden.