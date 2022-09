Hongarije vindt kussende meiden niet oké en vraagt om Nederlands onderzoek naar Netflix-serie

Hongarije gaat het Nederlandse Commissariaat voor de Media vragen om een onderzoek op te starten naar de Netflix-animatieserie Jurassic World: Camp Cretaceous . In één aflevering zijn twee tienermeisjes zoenend te zien. Volgens de Hongaarse mediawaakhond is dat in strijd met de omstreden antihomowet die vorig jaar werd aangenomen.

De serie heeft in Hongarije het kijkadvies 7+ meegekregen, wat betekent dat kinderen van zeven jaar en ouder er naar zouden mogen kijken. Hongarije wil die leeftijdsgrens na bestudering van de aflevering met de zoenende tieners graag verhogen naar twaalf jaar en ouder, maar kan dat niet zelfstandig regelen. Netflix heeft zijn Europese hoofdzetel in Amsterdam, en valt daarom onder het toezicht van het Nederlandse Commissariaat van de Media (CvdM).

De Hongaarse media-autoriteit NMHH gaat het CvdM daarom vragen om een onderzoek op te starten naar Jurassic World. De NMHH wijst er in een e-mail aan deze site op dat de serie ook in Groot-Brittannië het label '12+’ mee heeft gekregen.

Kus van een paar seconden

In aflevering negen van het vijfde seizoen van Camp Cretaceous (in Nederland ‘Kamp Krijtastisch’) wisselen de personages Yazz en Sami een paar seconden lang een kus uit, nadat ze elkaar de liefde hebben verklaard. Volgens de Hongaarse mediawaakhond kan het zien van deze zoen ‘schadelijk zijn voor de morele ontwikkeling van minderjarigen’. Hetzelfde zou gelden voor een spannende scène daarvoor, als dinosaurussen (‘enge wezens’ volgens de persverklaring) de tieners achtervolgen.

Volledig scherm De Hongaarse premier Viktor Orbán. © REUTERS

De Hongaarse media-autoriteit is de aflevering van Jurassic World vorige maand naar eigen zeggen gaan onderzoeken naar aanleiding van klachten van kijkers in het land. Een online petitie die werd opgestart omdat de serie kinderen vanaf zeven jaar zou ‘hersenspoelen met homoseksuele propaganda’ is inmiddels ruim 178.000 keer ondertekend. Hongarije telt bijna tien miljoen inwoners.

Het Commissariaat voor de Media is niet bereikbaar voor een reactie op het Hongaarse verzoek. Datzelfde geldt voor Netflix.

Omstreden wet

Hongarije nam vorig jaar een omstreden wet aan. Die zou jongeren moeten beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Door de wet worden uitingen over deze onderwerpen in de media, boeken, films, het onderwijs, reclames en het openbare leven aan banden gelegd.

De wet leidde in Europa - Hongarije is lid van de EU - tot veel commotie. De Europese Commissie startte naar aanleiding ervan een procedure en sleepte het land van premier Viktor Orbán voor het Europese Hof van Justitie. De datum van een eventuele zitting is nog niet bepaald.

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte liet zich heel kritisch uit over de wet. Hij noemde die 'verschrikkelijk‘ en ‘achterlijk’ en vroeg zich af of Hongarije nog wel thuishoort in de EU.

