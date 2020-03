Hoofdstad Kroatië getroffen door aardbeving

De jongen werd gevonden onder het puin van een ingestort gebouw. Aanvankelijk werd gemeld dat hij om het leven was gekomen, maar volgens berichten zou de tiener in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Er is nog een minderjarige zwaar gewond geraakt, volgens hulpdiensten. Het epicentrum van de beving lag ten noorden van Zagreb op een diepte van 10 kilometer.

Meerdere historische gebouwen zijn beschadigd en auto's verpulverd, veel mensen moesten hun huis verlaten en renden in paniek de straat op. De iconische kathedraal van Zagreb raakte ook zwaar beschadigd. Een van de twee torens is gedeeltelijk ingestort. Na een aardbeving in 1880 was de kathedraal al een keer herbouwd. Het parlementsgebouw in de hoofdstad liep eveneens forse schade op. Het was volgens de premier de zwaarste aardbeving in Zagreb in 140 jaar.