Hooggerechtshof VS: pandemiemaatregel die migratie inperkte blijft voorlopig bestaan

Hiermee wordt een besluit dat een lagere rechtbank vorige maand nam nadat enkele migranten een rechtszaak hadden aangespannend ongedaan gemaakt. In februari kijkt het Hooggerechtshof opnieuw naar de maatregel, tot die tijd blijft Title 42 in effect. Dat kan nog maanden duren, zei president Joe Biden in een reactie. Zijn regering wil Title 42 graag afschaffen omdat het automatisch uitzetten van migranten wegens coronagevaar in de huidige fase van de pandemie niet meer nodig is, terwijl Republikeinse grensstaten juist vrezen voor een migratiegolf als een deel van de mensen die de grens oversteekt niet meer mag worden teruggestuurd.

Negentien Amerikaanse staten hadden zich verzet tegen het stopzetten van het huidige beleid, waartoe in maart 2020 werd besloten de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC onder leiding van de regering van oud-president Donald Trump. Migranten zonder papieren konden vanaf dat moment onmiddellijk uitgewezen worden als ze aan de grens opgepakt werden. Zij kunnen hiertegen niet in beroep gaan. Er gelden enkele uitzonderingen, zoals voor Oekraïners die vluchtten na de Russische invasie en minderjarigen die reizen zonder begeleiding van een volwassene. Meer dan 2.5 miljoen mensen zijn op deze manier de afgelopen jaren terug naar Mexico gestuurd, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

Volgens mensenrechteorganisaties en juridische experts is Title 42 een schending van het internationale recht. Ze noemen het ‘onmenselijk’ dat een potentiële asielzoeker niet de kans krijgt om een asielaanvraag in te dienen. Volgens hen moedigt het huidige beleid migranten aan om stiekem de VS binnen te komen. Dat gaat gepaard met grotere risico's, omdat er rivieren of woestijnen moeten worden overgestoken. Ook speelt de maatregel mensenhandelaren in de kaart, die flinke bedragen van migranten krijgen om hen de grens over te smokkelen. Bij mensensmokkel langs de Amerikaans-Mexicaanse grens komen regelmatig mensen om het leven.