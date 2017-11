Hoogste rechter oordeelt of bakker homostel bruidstaart mocht weigeren

Het echtpaar ontdekte kort na hun afwijzing dat er in de staat Colorado (waar Denver ligt, red.) een wet bestaat die inhoudt dat bedrijven klanten niet mogen discrimineren. Doen ze dat wel, dan kan een zaak een boete krijgen of zelfs worden gesloten. ,,Het gaat ons niet om die taart, maar over gelijke rechten voor iedereen in de Amerikaanse samenleving'', aldus het stel in een verklaring.



De twee wonnen de eerste rechtszaak, maar de eigenaar van de taartenwinkel ging in hoger beroep dat later door een rechter werd gehonoreerd. Vervolgens groeide de zaak uit tot een nationale strijd van holebi's voor gelijke behandeling en rechten. De zaak wordt momenteel zelfs getypeerd als de belangrijke homorechtenzaak sinds het homohuwelijk in 2015 in de VS werd goedgekeurd. De advocaten van de bakker blijven opkomen voor het standpunt van hun cliënt. ,,Hij is een artistieke schepper van gebak die recht heeft op zijn eigen mening'', aldus de betrokken juristen.