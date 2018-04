'Hou hem vast!' Werkgever van naakte Nashville-schutter waarschuwde FBI

Toen de Amerikaanse geheime dienst hem tegenhield bij het Witte Huis en hem verzocht weg te gaan, weigerde Reinking dat. Tegen de politie zei hij president Trump te willen ontmoeten en dat hij het volste recht had om ‘het terrein te inspecteren’. Hoewel hij niet gewapend was tijdens zijn poging om de presidentiële woning binnen te dringen, moest hij toch afstand doen van zijn vuurwapens en zijn wapenvergunning inleveren.



Het wapentuig werd overgedragen aan Reinkings vader, die de schietijzers later teruggaf aan zijn zoon. Onder de vier vuurwapens was ook de semi-automatische AR-15, waarmee hij in het plaatsje Antioch zijn slachtoffers maakte. Vader Jeffrey Reinking heeft, hoewel hij de politie plechtig beloofde de wapens veilig te stellen en uit handen van zoon Travis te houden, nu toegegeven dat hij ze heeft teruggegeven. Volgens het federale bureau voor alcohol, tabak en vuurwapens heeft Reinking senior daarmee mogelijk de wet overtreden.



Travis Reinking is aangeklaagd voor vier gevallen van opzettelijke doodslag en vier pogingen daartoe. Volgens de sheriff van Davidson County, waar de schutter maandag in de buurt van zijn woning werd aangehouden, werkt Reinking goed mee aan het onderzoek. Hij wordt sinds zijn arrestatie vastgehouden in een zwaarbewaakte gevangenis in Nashville, waar hij 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. Reinking draagt ook een zogenaamd anti-zelfmoordvest, een soort lange dwangbuis die het hem onmogelijk maakt de hand aan zichzelf te slaan.