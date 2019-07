Huis VS veroordeelt verbale aanvallen Trump op Congresleden

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met alle Democraten in de veroordeling van de 'tweetstorm' van Trump. Die had afgelopen zondag gezegd dat de vier vrouwen ‘beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen en zich daar inzetten voor de mislukte en door misdaad geplaagde plaatsen’. Drie van de vier vrouwen, allen van kleur, zijn geboren in de VS.

Rashida Tlaib komt uit Michigan, Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, Ayanna Pressley uit Massachusetts. Ilhan Omar kwam op haar twaalfde als vluchteling vanuit Somalië naar Minnesota en is een Amerikaans staatsburger. Congreslid Ocasio-Cortez liet Trump via Twitter weten dat ‘het land waar ik vandaan kom en het land waar wij trouw aan zweren, de VS is'. Daar voegde ze aan toe: ,,Je bent boos omdat je je geen Amerika kan voorstellen waar wij deel van uitmaken.” Ook Omar, Tlaib en Pressley reageerden. Laatstgenoemde merkte op: ,,DIT is hoe racisme eruit ziet".