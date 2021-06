Huishoudelijke hulp woog 24 kilo toen zij stierf door marteling, werkgever 30 jaar de cel in

Een 41-jarige vrouw uit Singapore moet 30 jaar de gevangenis in omdat zij haar huishoudelijke hulp over een periode van veertien maanden ernstig heeft misbruikt. Dat heeft het Hooggerechtshof in Singapore besloten. Het 24-jarige slachtoffer woog slechts 24 kilo toen zij stierf aan de gevolgen van mishandeling. De Singaporese Gaiyathiri Murugayan pleitte in februari schuldig aan dood door schuld. Ze ontloopt een levenslange gevangenisstraf omdat ze geestesziek zou zijn.

Piang Ngaih Don, geboren in Myanmar, overleed in de zomer van 2016, nadat ze die dag herhaaldelijk door de verdachte en diens moeder werd aangevallen. Het 24-jarige slachtoffer werd met diverse botbreuken en ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht waar zij overleed. Uit een autopsierapport bleek dat de dienstmeid was bezweken aan zuurstofgebrek in de hersenen, veroorzaakt door slagen en wurging.

Lappenpop

Het gaat volgens de rechter om een van de ergste gevallen van dood door schuld die Singapore ooit heeft gekend. Het misbruik zou zijn begonnen in 2015, kort nadat Piang in Singapore was aangekomen voor haar eerste baantje in het buitenland. De huishoudelijk hulp werd door haar bazin dagelijks misbruikt, vernederd en geslagen met voorwerpen als een bezem en een metalen pollepel.

Haar maaltijden bestonden uit in water gedrenkt brood en wat koude rijst. Ze verloor, over een periode van een jaar, maar liefst vijftien kilogram, wat neerkwam op ongeveer 38 procent van haar gewicht. Uitrusten was er niet bij, omdat ze maximaal vijf uurtjes per nacht mocht slapen. En als ze volgens de verdachte haar werk niet goed deed, werd ze door het huis geslingerd ‘als een lappenpop’ en werd ze met een heet strijkijzer toegetakeld.

Een deel van de mishandeling werd volgens lokale media gefilmd. Op bewakingsbeelden was onder meer te zien hoe Gaiyathiri koud water over het slachtoffer goot en haar vervolgens sloeg en schopte terwijl ze weerloos op de grond lag. In de laatste twaalf dagen van haar leven was ze volgens The Straits Times ‘s nachts vastgebonden aan een raamrooster terwijl ze op de grond moest slapen.

‘Extreme omstandigheden’

Tijdens de rechtszaak, die een schok veroorzaakte in het land, kon de rechter niet in woorden uitdrukken hoeveel mishandeling de jonge vrouw moest ondergaan in de weken voor haar dood. Hij sprak van ‘extreme en gruwelijke omstandigheden’. ,,Ze was zich bewust van haar acties en was doelgericht in haar gedrag. Het ontbrak haar niet aan capaciteiten om te begrijpen wat ze aan het doen was.”

De advocaat van Murugayan, Joseph Chen, beriep zich op de geestelijke gemoedstoestand van zijn cliënt. Door een zware depressie, een persoonlijkheidsstoornis en door problemen met haar eigen kinderen zou ze de ernst van haar daden onvoldoende hebben ingezien. Hij vroeg om een fors lagere gevangenisstraf, zodat ze na haar vrijlating nog tijd met haar kinderen kan doorbrengen. ,,Mensen met een psychiatrische stoornis kijken anders naar dingen, ze kunnen zichzelf niet uit de situatie trekken”, lichtte hij zijn betoog toe.

Afschuwelijke wreedheid

De rechter ging niet mee in het verhaal van de advocaat. ,,De verklaringen van de aanklager zijn in krachtige bewoordingen geformuleerd, maar woorden kunnen de afschuwelijke wreedheid van het weerzinwekkende gedrag van de beschuldigde niet goed genoeg beschrijven”, zei hij volgens Channel News Asia. ,,Dit is ongetwijfeld een van de ergste gevallen van dood door schuld.”

Een levenslange gevangenisstraf, zoals de openbaar aanklager had geëist, was echter niet passend, oordeelde de rechter. Zo zou de verdachte goed reageren op haar behandeling en zou ze niet langer worden beschouwd als een gevaar voor de samenleving. Bovendien had ze in het verleden vier andere huishoudhulpen in dienst gehad waartegen geen geweld was gebruikt.



De echtgenoot van de verdachte, die zijn baan als politieagent is kwijtgeraakt, en zijn schoonmoeder moeten zich later verantwoorden voor hun aandeel in de zaak.

