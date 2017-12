Huiszoekingen na rellen G20-top Hamburg

Trump zet flink het mes in beschermde natuurparken Utah

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag aangekondigd dat hij rigoureus gaat snijden in twee uitgestrekte nationale natuurgebieden in Utah om de ontwikkeling in die staat te stimuleren. Hij joeg daarmee de oorspronkelijke bewoners en milieuactivisten tegen zich in het harnas. Deze noemden het plan een ongehoorde aanval op cruciale landschapsbescherming.