Huizen binnen paar uur gekraakt in Italië: ‘Ben onderhand bang om boodschappen te gaan doen’

Ennio woont al zestig jaar in een klein appartementje in de wijk Don Bosco in het zuidoosten van Rome. Nu hij ouder wordt, krijgt hij wat gezondheidsproblemen, reden waarom hij begin oktober twee dagen naar het ziekenhuis moest voor onderzoek. 48 uur was hij niet thuis. Toen hij terugkwam, paste zijn huissleutel niet meer, was er schade bij de voordeur en hing er een ander naamplaatje op de bel. In zijn huis woonden, ineens, andere mensen. ,,Wie doet zoiets?’’ zegt Ennio verbijsterd op de Italiaanse publieke televisie. ,,Dan ben je toch gewoon tuig?’’