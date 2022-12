Hulporganisaties schorten werk in Afghanistan op na verbod taliban op inzet vrouwelijke medewerkers

updateDrie buitenlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, hebben vandaag aangekondigd hun werk in Afghanistan op te schorten. Ze staken hun activiteiten voorlopig omdat de taliban alle niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zaterdag een verbod hebben opgelegd op het inzetten van vrouwelijke medewerkers.

,,Terwijl we duidelijkheid proberen te krijgen over deze aankondiging, schorten we onze programma’s op en eisen we dat mannen en vrouwen onze levensreddende hulp in Afghanistan op dezelfde manier kunnen voortzetten”, zo melden Save the Children, de Noorse Vluchtelingenraad en Care in een gezamenlijke verklaring.

Vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in Afghanistan mogen niet langer naar hun werk komen. De maatregel geldt ‘tot nader order’. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie. Er zouden veel klachten over zijn binnengekomen. Organisaties die de regel niet naleven, verliezen hun vergunning. Het betreft meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s.

Het besluit heeft ook gevolgen voor de agentschappen van de Verenigde Naties, die veel personeel hebben in Afghanistan. De VN staan niet op de ngo-lijst en heeft het bevel dan ook niet zelf gekregen, maar sluit vaak contracten met ngo’s die in Afghanistan zijn geregistreerd om humanitair werk uit te voeren. Een VN-woordvoerder zegt dat veel activiteiten niet of nauwelijks kunnen doorgaan als vrouwelijke hulpverleners hun werk niet kunnen uitvoeren.

‘In shock’

In Afghanistan werken ook Nederlandse vrouwen. Een woordvoerder van Cordaid meldt dat voor die organisatie tien tot twaalf vrouwen werkzaam zijn in het land. ,,We zijn in totale shock. Het is echt afschuwelijk. Dit zijn vrouwen die na de machtsovername door de taliban in 2021 toch zijn gebleven, omdat ze zich met hart en ziel inzetten voor de vrouwen in Afghanistan. Zij willen hen niet in de steek laten.”

Voor die vrouwen is de aanwezigheid van vrouwelijk hulpverleners van cruciaal belang, legt de woordvoerder uit. ,,Zij mogen alleen geholpen worden door vrouwen. Een paar maanden geleden was er bijvoorbeeld een aardbeving in een afgelegen gebied zonder faciliteiten, zonder medische zorg. Dan zijn Afghaanse vrouwen voor hulp volledig aangewezen op andere vrouwen.”

Cordaid moet nog besluiten hoe het nu verder moet. ,,We zullen ons voegen naar de regels die gelden, maar het is echt een drama. Een aantal vrouwen heeft al aangegeven weg te willen nu.”

Overleg

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er overleg plaatsvindt in internationaal verband. Een inhoudelijke reactie laat nog op zich wachten. De vertegenwoordiger van Noorwegen in Afghanistan, Paul Klouman Bekken, heeft de stap inmiddels veroordeeld. ‘De verbanning van vrouwelijke werknemers moet onmiddelijk teruggedraaid worden’, schrijft hij op Twitter. ‘Dit is niet alleen een klap voor vrouwenrechten, het verergert ook de humanitaire crisis en het treft de meest kwetsbare Afghanen.’

Onderwijs

De fundamentalistische regering besloot afgelopen week vrouwen de toegang tot universiteiten en ander hoger onderwijs te ontzeggen, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften hielden en contact hadden met mannelijke studenten. Het verbod werd in grote delen van de wereld veroordeeld en leidde tot kritiek en protesten in Afghanistan zelf.

Ook zaterdag werd er op kleine schaal gedemonstreerd in de westelijke stad Herat. De politie probeerde de demonstranten uiteen te drijven met waterkanonnen en wapenstokken. Inwoners van de hoofdstad Kaboel meldden een zware militaire aanwezigheid om mogelijke protesten de kop in te drukken.

Sinds de taliban vorig jaar augustus opnieuw aan de macht kwamen, worden meisjes en vrouwen steeds meer rechten ontnomen. Dat zorgt ook voor kritiek in islamitische landen als Turkije, Iran en Pakistan.

Volledig scherm Afghaanse vluchtelingen demonstreren in Pakistan tegen het besluit van de taliban om vrouwen de toegang tot hoger onderwijs te ontzeggen. © ANP / EPA

