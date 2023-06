Humberto kan het nog steeds niet geloven: de kinderen naar wie hij een maand zocht zijn terecht

,,Rond 01.15 uur vannacht werd ik gebeld door een journalist in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá’’, vertelt Humberto. De vier kinderen waren gevonden. ,,Hier werkten we al een maand aan. Ik was sprakeloos en kon het niet geloven.’’ Humberto slingerde meteen zijn computer weer aan, inclusief alle monitoringssystemen die zijn organisatie de afgelopen maand gebruikte om te helpen bij de zoektocht naar de kinderen. Hij moest het natuurlijk zo snel mogelijk verifiëren. Het bleek gelukkig te kloppen.

De Colombiaanse autoriteiten waren pakweg een maand geleden naar zijn organisatie gekomen om gebruik te maken van zijn kennis en kunde. De van origine Venezolaans-Italiaanse Humberto runt samen met zijn Nederlandse vrouw Anne van den Ouwelant de Nederlandse organisatie Rescue International. Humberto woont sinds 2016 in Nederland, daarvoor woonde hij onder meer in Colombia. Hij werkt sinds 1992 in het opsporingsvak en begeleidde wereldwijd al vele zaken.

Koppige jachthond

Humberto: ,,Ik ben een soort jachthond en kan het niet loslaten als ik ergens aan begonnen ben. Ik ken de processen goed, vaak lijken zaken ook best wel op elkaar. Je moet hier ontzettend gedreven, maar ook koppig voor zijn, anders gaat het niet. En vertrouwen hebben in een goede afloop, zeker als autoriteiten wat verslappen en hoop verliezen. Dan helpen onze analyses enorm. Die geven vaak een helder en betrouwbaar overzicht, waardoor je gemakkelijk kunt bijsturen.’’

Vanuit de omgeving rond Arnhem hielpen zij de afgelopen tijd de Colombiaanse autoriteiten bij hun zoektocht. Via data-analyses adviseerde Humberto waar en hoe te zoeken in de soms zeer ontoegankelijke jungle. ,,De laatste dagen was het al wat rustiger en stiller wat betreft contact. Dat is vaak een goed teken en in dit geval dus ook’’, vertelt Humberto. Zijn analyses en aanbevelingen zijn veelvuldig gebruikt en leidden ook naar het wrak van het vliegtuig. Met alle scenario's werd rekening gehouden, waarbij ook steeds gedacht werd aan mogelijk gedrag van kinderen in een situatie als die van een dichtbegroeid oerwoud.

Ze hebben op standje overleven gestaan. Wat hen dus uiteinde­lijk ook geholpen heeft

Standje overleven

Anne is traumadeskundige. Ze benadrukt dat ze niet in contact is met de vier kinderen. Wel weet ze door haar jarenlange ervaring wat dit soort dingen met een kind kan doen. ,,Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen geweest: een vliegtuigcrash waarbij alle volwassenen - inclusief de moeder - zijn overleden, gevolgd door hun tocht door de jungle. Dat zijn zaken die waarschijnlijk als zeer ingrijpend ervaren zullen worden door de kinderen. Dat maakt dat het zogenaamde alarmsysteem van een kind vol aanstaat zodra er heftige dingen gebeuren’’, legt Anne uit. ,,Ze hebben op standje overleven gestaan. Wat hen dus uiteindelijk ook geholpen heeft.’’

Humberto was dag in dag uit bezig met analyses voor de Colombiaanse autoriteiten.

Nee, dit hoeft niet hun leven leven door te werken, vertelt ze. Hoe de ervaringen zijn beleefd, is uiteraard subjectief. ,,Dat verschilt van kind tot kind’’, aldus Anne. Vooral bij de kleine kinderen zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling en is dat mogelijk door alle angst en stress een tijdje stilgezet. ,,Voor de oudere twee kinderen (9 en 13) kan het zijn dat ze beter met de situatie konden omgaan, omdat de hersenen al meer zijn doorontwikkeld. De tijd zal het leren.’’

In rood het aanbevolen gebied door Humberto. Daar werd uiteindelijk ook het vliegtuig gevonden.

Stuiteren van blijdschap

Vanuit de buurt van Arnhem waar Anne en Humberto hun organisatie hebben, heerst nu vooral opluchting en blijdschap. ,,Ongelooflijk dat de kleinste het overleefd heeft. We staan te stuiteren van blijheid sinds vannacht. We probeerden nog even te slapen vanochtend, maar door ons enthousiasme lukte dat voor geen meter.’’ En er is erkenning voor het werk van Rescue International. Zojuist kwam een officieel certificaat binnen bij het stel waarin de Colombiaanse (leger)autoriteiten hun werk erkend hebben. De autoriteiten spreken van ‘Operatie Hoop’. Een mooie en eervolle beloning uiteraard. ,,Maar het belangrijkste is dat de kinderen nu eindelijk weer naar huis kunnen’’, aldus Humberto.

Het certificaat dat Rescue International vandaag ontvangen heeft.