Hunter Biden heeft spijt van baan bij Oekraïens gasconcern: ‘Inschattingsfout gemaakt’

Hunter heeft voor het eerst gereageerd op de kwestie bij nieuwszender ABC. Hij zei in een vraaggesprek dat hij niets verkeerds heeft gedaan, maar dat hij achteraf gezien beter had moeten weten. ,,Terugkijkend denk ik dat ik een inschattingsfout heb gemaakt.’’ Die vergissing heeft nu ‘onethische mensen de gelegenheid gegeven op een illegale manier mijn vader te beschadigen’.



Hunter is een centrale figuur in de controverse rond Trumps verzoek aan de Oekraïense president Zelenski om onderzoek te laten doen naar zaken van Joe Biden en duur betaalde functies van zijn zoon Hunter in Oekraïne. Democraten in het Huis van Afgevaardigden bekijken of er een afzettingsprocedure tegen Trump moet komen naar aanleiding van diens aandringen op onderzoek bij zijn Oekraïense ambtgenoot.