Hunter Biden stapt op bij Chinees bedrijf

Tweede dode door ingestort Hard Rock hotel in New Orleans

16:43 Reddingswerkers hebben een tweede dode gevonden in de puinhopen van het Hard Rock Hotel in de Amerikaanse stad New Orleans. Het bijna voltooide gebouw stortte gisteren grotendeels in terwijl tientallen bouwvakkers aan het werk waren. Bij het drama vielen twintig gewonden. Een persoon wordt nog vermist.