‘Huwelijksdatum Britse premier Boris Johnson bekend: 30 juli 2022’

VIDEO Vriendin ontspoorde militair richt zich tot Conings: ‘Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtof­fers’

22 mei De met de dood bedreigde topviroloog Marc Van Ranst is dinsdag door bewakers in veiligheid gebracht nadat bleek dat de gezochte militair Jurgen Conings bij hem voor de deur stond. Dat bevestigt de Leuvense hoogleraar vanuit zijn onderduikadres tegen deze site. Van Ranst, een van de gezichten van de Belgische coronabestrijding, is een van de belangrijkste doelwitten van de al dagen voortvluchtige Conings.