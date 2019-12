Huwelijksreis verandert in nachtmerrie: echtpaar zwaar verbrand bij vulkaanuitbarsting

De dag voor de excursie belde Lauren nog met haar ouders in de VS, met de mededeling dat ze de volgende dag een vulkaan ging bezoeken. ,,Mijn man grapte toen nog dat hij hoopte dat het geen actieve vulkaan was’’, zegt Barbara Barham uit Richmond tegen de Washington Post.

Het pasgetrouwde stel was volgens Barham niet bang voor een vulkaanuitbarsting. ,,Maar mijn schoonzoon zou deze excursie niet geboekt hebben, als hij had geweten dat er een kans bestond dat ze gewond zouden raken.’’ Barham werd kort na middernacht door het management van het cruiseschip gebeld met de vraag of ze iets van haar dochter had gehoord. Lauren en haar man waren na hun excursie naar White Island namelijk niet teruggekeerd naar het schip.

Voicemail

Even later belde Matthews moeder, die een voicemailbericht van haar zoon had gekregen. ,,Hij zei dat ze allebei zwaar verbrand waren door de uitbarsting. Hij zei dat hij zo snel mogelijk zou proberen terug te bellen, maar dat het moeilijk was om te bellen, onder meer omdat zijn handen zo zwaar verbrand waren. Hij zei ook dat ze beiden naar een ziekenhuis waren gebracht.’’

Lauren werd met zware brandwonden aan haar onderbenen, die zeker twintig procent van haar lichaam bedekken, overgebracht naar een ziekenhuis in Auckland, waar ze op dit moment herstelt van een operatie. Haar echtgenoot Matthew is overgebracht naar een ziekenhuis in Christchurch. Zo'n tachtig procent van zijn lichaam is bedekt met brandwonden.

Laurens moeder is maandagavond naar Nieuw-Zeeland vertrokken om haar dochter bij te staan. Matthews moeder probeert tegen het einde van de week in Nieuw-Zeeland te zijn.

31 mensen in ziekenhuis

In totaal waren 47 mensen op het eiland ten tijde van de eruptie. Vijf van hen zijn overleden, acht mensen worden nog vermist, 31 mensen worden in verschillende ziekenhuizen over het hele land verpleegd, 3 mensen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Onder de vermisten en gewonden zijn toeristen uit de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, China, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Velen van hen waren passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas, waar ook Lauren en Matthew Urey mee reisden.